Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", заявил, что европейские страны совершают ошибку, продолжая поддерживать Украину.
- Политик предупредил, что европейские государства столкнутся с последствиями за предоставление помощи Киеву.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейские страны совершают ошибку, продолжая поддерживать Украину, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Финский политик предупредил, что европейские государства будут ждать последствия за предоставление помощи Киеву.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.