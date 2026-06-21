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"Любой ценой". В Финляндии выступили с предупреждением об Украине - РИА Новости, 21.06.2026
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12:00 21.06.2026 (обновлено: 15:54 21.06.2026)
"Любой ценой". В Финляндии выступили с предупреждением об Украине

Политик Мема предупредил об опасности поддержки Украины Европой

© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", заявил, что европейские страны совершают ошибку, продолжая поддерживать Украину.
  • Политик предупредил, что европейские государства столкнутся с последствиями за предоставление помощи Киеву.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейские страны совершают ошибку, продолжая поддерживать Украину, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Вера в то, что поддерживать Украину нужно любой ценой, просто поражает. Европа сейчас переживает опасные времена, и европейцы могут винить в этом только себя", — написал он в социальной сети X.

Финский политик предупредил, что европейские государства будут ждать последствия за предоставление помощи Киеву.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
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