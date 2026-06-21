СМИ: активизация российских ракетных ударов вызвала озабоченность в Киеве

Осознавая эту проблему, украинские чиновники начали заявлять, что прилагают все усилия для создания собственных баллистических ракет. Однако военные эксперты предупреждают Киев, что разработка "баллистики" гораздо сложнее, чем строительство беспилотников, пишет издание. Так, по словам аналитика Канадского института международных отношений Елены Крыжанивской, уже имеющие у Украины крылатые ракеты от компании Fire Point показали "низкую эффективность", возможно, из-за проблем с точностью, а результаты оказались далеко не теми, на которые рассчитывал Киев.