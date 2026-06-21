СМИ: активизация российских ракетных ударов вызвала озабоченность в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к увеличению числа атак по Украине более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом.
- Украина быстро истощила ограниченные запасы баллистических советских ракет "Точка" и получила ограниченное количество американских баллистических ракет малой дальности ATACMS, использование которых было иногда ограничено из-за опасений США по поводу эскалации конфликта.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия серьезно нарастила удары баллистическими ракетами по Украине, что вызывает серьезную озабоченность у Киева, пишет американская газета The New York Times.
"Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак", — говорится в материале.
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Как утверждает издание, количество ударов баллистическими ракетами по сравнению с 2023 годом к настоящему времени выросло более чем в 12 раз. При этом Украина, которая после распада СССР растеряла значительную часть своего ВПК, быстро истощила ограниченные запасы баллистических советских ракет "Точка".
"Единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, "Сапсан", затянулась на годы, не принеся конкретных результатов. Пытаясь компенсировать это, Украина лоббировала у стран-партнеров поставку баллистических ракет. Соединенные Штаты поставили баллистические ракеты малой дальности, известные как ATACMS. Но Киев получил лишь ограниченное количество и временами был ограничен в использовании этих ракет против России из-за опасений Вашингтона по поводу эскалации конфликта", — отмечает автор.
Осознавая эту проблему, украинские чиновники начали заявлять, что прилагают все усилия для создания собственных баллистических ракет. Однако военные эксперты предупреждают Киев, что разработка "баллистики" гораздо сложнее, чем строительство беспилотников, пишет издание. Так, по словам аналитика Канадского института международных отношений Елены Крыжанивской, уже имеющие у Украины крылатые ракеты от компании Fire Point показали "низкую эффективность", возможно, из-за проблем с точностью, а результаты оказались далеко не теми, на которые рассчитывал Киев.
Только за минувшую неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК в ответ на теракты против мирного населения. Так, была поражена топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая формированиями противника. Под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, ТЦК, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу назвал результаты ударов ВС России по военным объектам на территории Украины впечатляющими.
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