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Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 21.06.2026
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01:56 21.06.2026
Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

Мадьяр пообещал провести в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о членстве Украины в блоке.
  • Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в ЕС, игнорируя страны, которые уже много лет ждут вступления в Евросоюз.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Брюсселе.
"Если Украина сможет завершить переговоры (С Брюсселем — Прим. ред.) в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра", — сказал он.
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По словам премьера, Венгрия недовольна попытками Брюсселя "протащить " Киев в ускоренном режиме, игнорируя страны, которые уже много лет ждут вступления в ЕС.
"Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов", — добавил он.
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В пятницу Мадьяр сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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В миреУкраинаБрюссельВенгрияПетер МадьярВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
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