Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о членстве Украины в блоке.
- Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в ЕС, игнорируя страны, которые уже много лет ждут вступления в Евросоюз.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Брюсселе.
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"Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов", — добавил он.
В пятницу Мадьяр сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.