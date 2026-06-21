В Шахтерске при атаке ВСУ погиб водитель грузовика, перевозившего продукты

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Водитель грузовика, который перевозил продукты, погиб в Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил РИА Новости сотрудник СК России.

Он добавил, что на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Они будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.