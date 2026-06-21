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В Шахтерске при атаке ВСУ погиб водитель грузовика, перевозившего продукты - РИА Новости, 21.06.2026
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22:41 21.06.2026
В Шахтерске при атаке ВСУ погиб водитель грузовика, перевозившего продукты

РИА Новости: в Шахтерске при ударе дрона погиб водитель грузовика с продуктами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ уничтожен грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания.
  • От полученных ранений погиб водитель грузового автомобиля.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Водитель грузовика, который перевозил продукты, погиб в Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил РИА Новости сотрудник СК России.
«
"В результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины в Центрально-городском районе Шахтерска уничтожен грузовой автомобиль, осуществлявший перевозку продуктов питания. По предварительной информации, от полученных на месте ранений погиб водитель грузового автомобиля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Они будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШахтерск (Сахалинская область)Донецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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