В Шахтерске при атаке ВСУ погиб водитель грузовика, перевозившего продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ уничтожен грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания.
- От полученных ранений погиб водитель грузового автомобиля.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Водитель грузовика, который перевозил продукты, погиб в Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил РИА Новости сотрудник СК России.
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"В результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины в Центрально-городском районе Шахтерска уничтожен грузовой автомобиль, осуществлявший перевозку продуктов питания. По предварительной информации, от полученных на месте ранений погиб водитель грузового автомобиля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Они будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.