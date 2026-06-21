В Туве 15 человек отравились после посещения кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ак-Довурак в Туве 15 человек, включая восемь детей, обратились в больницу с признаками пищевого отравления после посещения кафе.
- Из всех обратившихся в больницу 11 человек, включая всех несовершеннолетних, были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Семь взрослых и восемь детей обратились в больницу с отравлением после посещения кафе в городе в Ак-Довурак в Туве, из них 11 человек госпитализированы, сообщает региональный главк СК РФ.
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"Неотложными следственными действиями установлено, что в период с 19 по 21 июня 2026 года в муниципальную больницу с признаками пищевого отравления обратилось 15 местных жителей, том числе восемь несовершеннолетних, которые посещали кафе в городе Ак-Довураке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из всех обратившихся в больницу госпитализированы 11 человек, в том числе все несовершеннолетние.
Уточняется, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.