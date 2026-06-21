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В тувинском лагере, где дебошир напал на детей, проверили сигнализацию - РИА Новости, 21.06.2026
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15:06 21.06.2026
В тувинском лагере, где дебошир напал на детей, проверили сигнализацию

Тревожная кнопка в лагере в Туве, где дебошир напал на детей, работала исправно

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кнопка тревожной сигнализации в лагере "Орленок" в Туве, где дебошир в ночь с субботы на воскресенье напал на детей, работала исправно.
  • Ее работоспособность проверена 18 июня 2026 года сотрудниками ФГУП "Охрана".
  • Охрана объекта осуществляется сторожами в штатном расписании лагеря.
КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Кнопка тревожной сигнализации в лагере в Туве, где дебошир в ночь с субботы на воскресенье напал на детей, работала исправно, охрану объекта осуществляют сторожа, сообщило министерство образования республики.
Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
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"На месте происшествия работают рабочая группа министерства образования… кнопка тревожной сигнализации исправна, ее работоспособность проверена 18 июня 2026 года сотрудниками ФГУП "Охрана", - говорится в сообщении на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".

В министерстве уточнили, что охрана объекта осуществляется сторожами в штатном расписании лагеря.
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