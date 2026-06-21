В тувинском лагере, где дебошир напал на детей, проверили сигнализацию

КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Кнопка тревожной сигнализации в лагере в Туве, где дебошир в ночь с субботы на воскресенье напал на детей, работала исправно, охрану объекта осуществляют сторожа, сообщило министерство образования республики.