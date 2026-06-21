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В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали два подростка - РИА Новости, 21.06.2026
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14:41 21.06.2026
В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали два подростка

Минобразования Тувы сообщило о двух пострадавших подростках в детском лагере

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском лагере «Орленок» в Туве пьяный мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош.
  • Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».
КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Двое подростков пострадали от рук дебошира, который в ночь на воскресенье напал на детей в детском лагере "Орленок" в Туве, сообщило министерство образования региона.
"Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью – в результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В воскресенье в республиканском главке МВД сообщал, что в воскресенье ночью в отдел полиции поступило сообщение, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина и нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". В прокуратуре региона сообщали РИА Новости, что предварительно, пострадали 13 детей.
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