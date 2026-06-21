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В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 человек - РИА Новости, 21.06.2026
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12:32 21.06.2026 (обновлено: 13:40 21.06.2026)

В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 человек

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лагерь "Орленок" в Туве проник пьяный мужчина.
  • Пострадали 13 детей.
  • Их состояние удовлетворительное, госпитализированных нет.
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Тринадцать детей пострадали от рук дебошира, который проник в лагерь "Орленок" в Туве, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«

"Состояние удовлетворительное, госпитализированных нет", — сказала собеседница агентства.

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Инцидент произошел ночью. По предварительным данным, мужчина был пьян. Сотрудники учреждения задержали злоумышленника и передали его полиции.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи осматривают место и устанавливают обстоятельства случившегося.
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