В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В лагерь "Орленок" в Туве проник пьяный мужчина.
- Пострадали 13 детей.
- Их состояние удовлетворительное, госпитализированных нет.
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Тринадцать детей пострадали от рук дебошира, который проник в лагерь "Орленок" в Туве, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
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"Состояние удовлетворительное, госпитализированных нет", — сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел ночью. По предварительным данным, мужчина был пьян. Сотрудники учреждения задержали злоумышленника и передали его полиции.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи осматривают место и устанавливают обстоятельства случившегося.
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