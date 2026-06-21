В Туве мужчина напал на детский лагерь, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Орленок" в Туве проник пьяный мужчина.
- Пострадали дети, также повреждения получила мебель.
- Злоумышленника задержали сотрудники учреждения, они передали его полиции.
- Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. В Туве мужчина проник в лагерь "Орленок", несколько детей получили травмы, сообщает местное ГУ МВД.
"Злоумышленник был задержан работниками <...> и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции", — говорится в релизе.
Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь. Также повреждения получила мебель. По предварительным, мужчина был пьян.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.