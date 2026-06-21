В Туве мужчина напал на детский лагерь, есть пострадавшие

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. В Туве мужчина проник в лагерь "Орленок", несколько детей получили травмы, сообщает местное ГУ МВД.

Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь. Также повреждения получила мебель. По предварительным, мужчина был пьян.