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В Туве мужчина напал на детский лагерь, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.06.2026
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09:43 21.06.2026 (обновлено: 10:55 21.06.2026)
В Туве мужчина напал на детский лагерь, есть пострадавшие

Мужчина напал на детей и поломал мебель в детском лагере в Туве

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Орленок" в Туве проник пьяный мужчина.
  • Пострадали дети, также повреждения получила мебель.
  • Злоумышленника задержали сотрудники учреждения, они передали его полиции.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. В Туве мужчина проник в лагерь "Орленок", несколько детей получили травмы, сообщает местное ГУ МВД.
"Злоумышленник был задержан работниками <...> и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции", — говорится в релизе.
Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь. Также повреждения получила мебель. По предварительным, мужчина был пьян.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.
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