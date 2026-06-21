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В Турции подросток выстрелом из ружья на свадьбе случайно ранил 11 человек - РИА Новости, 21.06.2026
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23:27 21.06.2026
В Турции подросток выстрелом из ружья на свадьбе случайно ранил 11 человек

Milliyet: подросток случайно ранил из ружья 11 человек на свадьбе в Турции

© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух.
  • Дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек.
  • Раненые были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, жандармерия начала расследование.
АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек ранило срикошетившей от земли дробью на свадьбе в турецкой провинции Денизли после того, как 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух, сообщает газета Milliyet.
Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль. По данным газеты, во время свадебных торжеств 15-летний подросток взял ружье и попытался произвести традиционный для некоторых регионов Турции праздничный выстрел в воздух.
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"Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек", - говорится в сообщении издания.
От рикошета дроби пострадали 11 участников церемонии. Все раненые были доставлены в больницу, двоих впоследствии направили в медицинские учреждения Денизли для дополнительного обследования и лечения. Сообщается, что угрозы их жизни нет.
После происшествия жандармерия доставила подростка для дачи показаний и начала расследование. По факту инцидента также проводится административная проверка.
Несмотря на регулярные предупреждения властей, стрельба в воздух во время свадеб, проводов призывников и других торжеств остается распространенной традицией в ряде регионов Турции. Ежегодно подобные инциденты приводят к десяткам пострадавших и погибших, после чего власти усиливают контроль за незаконным использованием оружия на массовых мероприятиях.
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