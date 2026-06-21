В Турции подросток выстрелом из ружья на свадьбе случайно ранил 11 человек

"Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек", - говорится в сообщении издания.

После происшествия жандармерия доставила подростка для дачи показаний и начала расследование. По факту инцидента также проводится административная проверка.

Несмотря на регулярные предупреждения властей, стрельба в воздух во время свадеб, проводов призывников и других торжеств остается распространенной традицией в ряде регионов Турции. Ежегодно подобные инциденты приводят к десяткам пострадавших и погибших, после чего власти усиливают контроль за незаконным использованием оружия на массовых мероприятиях.