В Турции подросток выстрелом из ружья на свадьбе случайно ранил 11 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух.
- Дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек.
- Раненые были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, жандармерия начала расследование.
АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек ранило срикошетившей от земли дробью на свадьбе в турецкой провинции Денизли после того, как 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух, сообщает газета Milliyet.
Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль. По данным газеты, во время свадебных торжеств 15-летний подросток взял ружье и попытался произвести традиционный для некоторых регионов Турции праздничный выстрел в воздух.
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"Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек", - говорится в сообщении издания.
От рикошета дроби пострадали 11 участников церемонии. Все раненые были доставлены в больницу, двоих впоследствии направили в медицинские учреждения Денизли для дополнительного обследования и лечения. Сообщается, что угрозы их жизни нет.
После происшествия жандармерия доставила подростка для дачи показаний и начала расследование. По факту инцидента также проводится административная проверка.
Несмотря на регулярные предупреждения властей, стрельба в воздух во время свадеб, проводов призывников и других торжеств остается распространенной традицией в ряде регионов Турции. Ежегодно подобные инциденты приводят к десяткам пострадавших и погибших, после чего власти усиливают контроль за незаконным использованием оружия на массовых мероприятиях.
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