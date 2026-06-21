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Туроператор Fun&Sun рассказал о сложностях с выдачей документов туристам - РИА Новости, 21.06.2026
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Туризм
 
21:17 21.06.2026
Туроператор Fun&Sun рассказал о сложностях с выдачей документов туристам

Fun&Sun: технический сбой не влияет на то, что туристы отправляются на отдых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский туроператор Fun&Sun продолжает организовывать отдых туристов, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя на сайте.
  • За три дня с начала технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек.
  • Туристам обеспечивается перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка, они выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых российских туристов.
За три дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
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"К сожалению, мы не можем выписывать документы, но это никак не влияет на то, что туристы отправляются на отдых… За эти три дня, которые продолжаются эти технические проблемы, мы обслужили более 70 тысяч туристов", - сказали в пресс-службе.
По их словам, путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. "Туристы выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С этим документом их регистрируют на рейсы по спискам, которые мы отправляем перевозчику", - добавили там.
При этом, в случае необходимости, туристам оказывается поддержка.
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