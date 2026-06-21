Туроператор Fun&Sun рассказал о сложностях с выдачей документов туристам

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский туроператор Fun&Sun продолжает организовывать отдых туристов, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя на сайте.

За три дня с начала технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек.

Туристам обеспечивается перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка, они выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых российских туристов.

За три дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.

"К сожалению, мы не можем выписывать документы, но это никак не влияет на то, что туристы отправляются на отдых… За эти три дня, которые продолжаются эти технические проблемы, мы обслужили более 70 тысяч туристов", - сказали в пресс-службе.

По их словам, путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. "Туристы выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С этим документом их регистрируют на рейсы по спискам, которые мы отправляем перевозчику", - добавили там.