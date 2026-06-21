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В Колумбии отметили рост числа туристов из России в стране - РИА Новости, 21.06.2026
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Туризм
 
07:42 21.06.2026
В Колумбии отметили рост числа туристов из России в стране

Кабальеро: число туристов из РФ в Колумбии постепенно растет

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число российских туристов в Колумбии постепенно растет.
  • В 2025 году Колумбию посетили 8269 россиян, что на 8,3% больше по сравнению с 2024 годом.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число российских туристов в Колумбии постепенно растет, заявила РИА Новости глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии ProColombia Кармен Сесилия Кабальеро.
"Интерес российских туристов к Колумбии продолжает расти постепенно. В 2025 году Колумбию посетили 8269 россиян, что на 8,3% больше по сравнению с 2024 годом. В первом квартале 2026 года мы уже зафиксировали 2793 российских посетителей, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она агентству.
Наиболее посещаемые города - Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта, сообщила Кабальеро.
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