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В Туле зажгли "огненную картину" из 15 тысяч свечей - РИА Новости, 21.06.2026
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21:55 21.06.2026 (обновлено: 23:16 21.06.2026)
В Туле зажгли "огненную картину" из 15 тысяч свечей

В Туле зажгли мемориальное полотно из 15 тыс свечей в канун Дня памяти и скорби

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле на площади Победы зажгли мемориальное полотно из 15 тысяч свечей в канун Дня памяти и скорби.
  • В создании полотна приняли участие более 100 человек.
ТУЛА, 21 июн - РИА Новости. Мемориальное полотно с изображением памятного знака "Здесь проходил передний край обороны Тулы" и надписью "Тула помнит" зажгли в Туле из 15 тысяч свечей на площади Победы в канун Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие провели в рамках международной патриотической акции "Огненные картины войны". В создании полотна приняли участие больше 100 человек, среди них сенатор РФ Николай Воробьев, активисты "Молодой гвардии Единой России", а также волонтеры Народного фронта и жители города.
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По словам сенатора, такую акцию традиционно проводят в Туле, независимо от погоды. С каждым годом она становится масштабнее и интереснее, собирает все больше людей.
"В этом году хочу сказать, что свыше 15 тысяч свечей (использовано - ред.) в этой композиции. Это на 5 тысяч свечей больше, чем в прошлом году. Но смысл не в том, чтобы побить рекорд … Если буквально недавно мы с вами отмечали День Победы, и это, конечно, праздник, то сегодня это День памяти прежде всего", - сказал журналистам Воробьев.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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В миреРоссияТулаМолодая гвардия Единой РоссииДень памяти и скорби
 
 
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