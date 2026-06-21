В Туле зажгли "огненную картину" из 15 тысяч свечей

"В этом году хочу сказать, что свыше 15 тысяч свечей (использовано - ред.) в этой композиции. Это на 5 тысяч свечей больше, чем в прошлом году. Но смысл не в том, чтобы побить рекорд … Если буквально недавно мы с вами отмечали День Победы, и это, конечно, праздник, то сегодня это День памяти прежде всего", - сказал журналистам Воробьев.