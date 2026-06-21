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Обезвредивший преступника в ТЦ в Краснодаре планирует вернуться в зону СВО - РИА Новости, 21.06.2026
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17:29 21.06.2026
Обезвредивший преступника в ТЦ в Краснодаре планирует вернуться в зону СВО

Боец, задержавший преступника в ТЦ в Краснодаре, планирует вернуться на СВО

© Кадр видео из соцсетейЗадержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснодара Александр Воевода, участник СВО, обезвредил 19-летнего нападавшего в торговом центре.
  • Воевода планирует вернуться в зону специальной военной операции до своей операции в декабре в Москве.
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Краснодара, участник СВО Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, рассказал РИА Новости, что планирует вернуться в зону специальной военной операции.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали, им оказали медицинскую помощь амбулаторно. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
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10 марта, 22:08
Посетитель торгового центра Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
"У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (в зону СВО - ред.)", - сказал Воевода.
Воевода награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.
В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
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ПроисшествияКраснодарМоскваМаргарита СимоньянТигран Кеосаян
 
 
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