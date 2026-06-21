Обезвредивший преступника в ТЦ в Краснодаре планирует вернуться в зону СВО

Посетитель торгового центра Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

Воевода награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.