Обезвредивший преступника в ТЦ в Краснодаре планирует вернуться в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Краснодара Александр Воевода, участник СВО, обезвредил 19-летнего нападавшего в торговом центре.
- Воевода планирует вернуться в зону специальной военной операции до своей операции в декабре в Москве.
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Краснодара, участник СВО Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, рассказал РИА Новости, что планирует вернуться в зону специальной военной операции.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали, им оказали медицинскую помощь амбулаторно. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
Посетитель торгового центра Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
"У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (в зону СВО - ред.)", - сказал Воевода.
Воевода награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.
В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна.