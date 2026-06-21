Задержавший преступника в ТЦ в Краснодаре отреагировал на премию Кеосаяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Краснодара Александр Воевода задержал 19-летнего нападавшего в торговом центре.
- Александр Воевода является участником СВО, награжден орденом Мужества и медалями, в субботу он пришел в торговый центр с семьей, чтобы отметить день рождения сына.
- Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший 19-летнего нападавшего в торговом центре, рассказал РИА Новости, что был удивлен, узнав о премии имени Тиграна Кеосаяна.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Воевода находился в здании торгового центра с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь.
Воевода является участником СВО, награжден орденом Мужества и медалями. В декабре он вернулся со службы для прохождения лечения. Александр рассказал агентству, что в субботу днем он пришел со своей семьей в торговый центр, чтобы отметить день рождения сына. Когда мужчина увидел напавшего с ножом, сразу начал действовать. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
"Я был приятно удивлен, мне сегодня утром сообщили об этом. На моем месте мог, в принципе, оказаться любой. Просто, к сожалению, мужчины, которые находились позади меня, просто стояли и снимали на телефон", - сказал Воевода про получение премии.
Получение денежного вознаграждения для него второстепенный вопрос, поскольку, главным было спасение людей, уточнил Александр.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.