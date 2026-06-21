Задержавший преступника в ТЦ в Краснодаре отреагировал на премию Кеосаяна

© Кадр видео из соцсетей Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Краснодара Александр Воевода задержал 19-летнего нападавшего в торговом центре.

Александр Воевода является участником СВО, награжден орденом Мужества и медалями, в субботу он пришел в торговый центр с семьей, чтобы отметить день рождения сына.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший 19-летнего нападавшего в торговом центре, рассказал РИА Новости, что был удивлен, узнав о премии имени Тиграна Кеосаяна.

В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Воевода находился в здании торгового центра с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь.

Воевода является участником СВО, награжден орденом Мужества и медалями. В декабре он вернулся со службы для прохождения лечения. Александр рассказал агентству, что в субботу днем он пришел со своей семьей в торговый центр, чтобы отметить день рождения сына. Когда мужчина увидел напавшего с ножом, сразу начал действовать. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр получит премию имени Тиграна Кеосаяна

"Я был приятно удивлен, мне сегодня утром сообщили об этом. На моем месте мог, в принципе, оказаться любой. Просто, к сожалению, мужчины, которые находились позади меня, просто стояли и снимали на телефон", - сказал Воевода про получение премии.

Получение денежного вознаграждения для него второстепенный вопрос, поскольку, главным было спасение людей, уточнил Александр.