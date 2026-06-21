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В Цхинвале зажгут пять тысяч свечей в канун 85-й годовщины начала ВОВ - РИА Новости, 21.06.2026
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23:32 21.06.2026
В Цхинвале зажгут пять тысяч свечей в канун 85-й годовщины начала ВОВ

В Цхинвале зажгут 5 тыс свечей ко Дню памяти и скорби

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Цхинвале пройдет памятная акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • Участники акции зажгут пять тысяч свечей в виде картины, посвященной Великой Отечественной войне.
  • Акция состоится на площадке гимназии «Альбион» в 21:00 по московскому времени.
ЦХИНВАЛ, 21 июн - РИА Новости. Памятная акция ко Дню памяти и скорби, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет в Цхинвале в воскресенье, ее участники зажгут пять тысяч свечей в виде картины, посвященной Великой Отечественной, сообщает Sputnik.
"В Цхинвале сегодня пройдет памятная акция с зажжением 5 тысяч свечей … посвященную 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что представительство всероссийского движения "Волонтеры Победы" в Южной Осетии ранее стало победителем конкурса графических работ, посвященных Великой Отечественной войне.
"Центральный штаб движения в Москве направил нам 5 тысяч свечей, с помощью которых мы должны воссоздать победивший рисунок", - рассказала агентству руководитель представительства Наталья Жуйкова.
Мероприятие пройдет на площадке гимназии "Альбион", зажжение свечей состоится в 21.00 мск.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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В миреЮжная ОсетияМоскваРоссияВолонтеры ПобедыДень памяти и скорби
 
 
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