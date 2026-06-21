Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР, где противник потерял свыше 280 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны.