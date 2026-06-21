Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в ДНР, где противник потерял свыше 280 военнослужащих.
- Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Ивановка, Рубежное, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР, где противник потерял свыше 280 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Ивановка, Рубежное, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны.
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