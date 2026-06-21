Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что совместно со Службой общей безопасности устранила одного из командиров спецподразделения "Нухба" в составе палестинского движения ХАМАС, который якобы руководил атакой на одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года.