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Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября - РИА Новости, 21.06.2026
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22:04 21.06.2026
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности ликвидировали одного из командиров спецподразделения «Нухба» в составе палестинского движения ХАМАС.
  • Заки Юссеф Махмуд Абу Мустафа, командир бригады «Нухба» ХАМАС, сыграл значительную роль в восстановлении боеспособности ХАМАС в секторе Газа.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявили, что присутствие израильских сил в буферных зонах вписывается в новую концепцию безопасности.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что совместно со Службой общей безопасности устранила одного из командиров спецподразделения "Нухба" в составе палестинского движения ХАМАС, который якобы руководил атакой на одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года.
"В пятницу Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности нанесли удары по югу сектора Газа, ликвидировав ... Заки Юссефа Махмуда Абу Мустафу, командира бригады "Нухба" ХАМАС... Террорист проник в киббуц Нир-Оз во время резни 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Военные добавили, что за последние месяцы Абу Мустафа сыграл значительную роль в восстановлении боеспособности ХАМАС в секторе Газа, осуществив ряд нападений на войска ЦАХАЛ.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в последние дни заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписывается в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию Израиля по сценарию атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
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