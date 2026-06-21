На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории всей Украины второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.
- Тревога была объявлена практически одновременно во всех областях страны около 03:40 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на территории всей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена практически одновременно во всех областях страны около 03.40 мск.
Ранее сирены воздушной тревоги звучали на Украине около 00.52 мск.