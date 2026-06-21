Трамп готов навести порядок в Чикаго

В августе 2025 года Трамп направил национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. В конце мая этого года радиостанция NPR сообщила о планах американской администрации нарастить контингент служащих нацгвардии в Вашингтоне с 2,5 тысяч до 5 тысяч в преддверии празднований по случаю 250-летия страны.