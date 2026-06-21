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Трамп готов навести порядок в Чикаго - РИА Новости, 21.06.2026
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17:37 21.06.2026
Трамп готов навести порядок в Чикаго

Трамп отметил всплеск убийств в Чикаго и выразил готовность навести там порядок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За выходные в Чикаго в результате стрельбы погибли пять человек и еще 28 были ранены.
  • Дональд Трамп заявил о готовности навести порядок в Чикаго и сделать город безопасным.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о всплеске убийств в городе Чикаго и выразил готовность навести там порядок.
Телеканал ABC7 со ссылкой на полицию сообщает, что за эти выходные в Чикаго в результате ряда происшествий со стрельбой погибли пять человек и еще 28 были ранены.
«
"Много убийств происходит в Чикаго. Ранены 22 человека, по меньшей мере четверо погибли. Почему губернатор (штата Иллинойс Джей - ред.) Прицкер не зовет меня на помощь. Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом за один месяц, а за год он стал бы одним из самых безопасных. Вашингтон превратился из одного из наихудших в один из самых безопасных городов в США", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго.
В августе 2025 года Трамп направил национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. В конце мая этого года радиостанция NPR сообщила о планах американской администрации нарастить контингент служащих нацгвардии в Вашингтоне с 2,5 тысяч до 5 тысяч в преддверии празднований по случаю 250-летия страны.
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В миреЧикагоСШАДональд Трамп
 
 
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