Трамп готов навести порядок в Чикаго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За выходные в Чикаго в результате стрельбы погибли пять человек и еще 28 были ранены.
- Дональд Трамп заявил о готовности навести порядок в Чикаго и сделать город безопасным.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о всплеске убийств в городе Чикаго и выразил готовность навести там порядок.
Телеканал ABC7 со ссылкой на полицию сообщает, что за эти выходные в Чикаго в результате ряда происшествий со стрельбой погибли пять человек и еще 28 были ранены.
«
"Много убийств происходит в Чикаго. Ранены 22 человека, по меньшей мере четверо погибли. Почему губернатор (штата Иллинойс Джей - ред.) Прицкер не зовет меня на помощь. Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом за один месяц, а за год он стал бы одним из самых безопасных. Вашингтон превратился из одного из наихудших в один из самых безопасных городов в США", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго.
В августе 2025 года Трамп направил национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. В конце мая этого года радиостанция NPR сообщила о планах американской администрации нарастить контингент служащих нацгвардии в Вашингтоне с 2,5 тысяч до 5 тысяч в преддверии празднований по случаю 250-летия страны.
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником
25 ноября 2025, 21:12