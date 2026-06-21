США могут взять Ормузский пролив под свой контроль, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль.
- В случае контроля над проливом США будут забирать 20% от всей проходящей через него нефти, добавил он.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне начавшихся в Швейцарии переговоров по Ирану заявил, что Соединенные Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль, передает журналист Fox News Трей Ингст по итогам интервью с американским лидером.
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"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", - приводит Ингст цитату Трампа.
По информации Fox News, американский лидер также заявил, что в этом случае США якобы будут забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.