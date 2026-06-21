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США могут взять Ормузский пролив под свой контроль, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2026
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17:03 21.06.2026 (обновлено: 17:12 21.06.2026)
США могут взять Ормузский пролив под свой контроль, заявил Трамп

Fox News: Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под свой контроль

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль.
  • В случае контроля над проливом США будут забирать 20% от всей проходящей через него нефти, добавил он.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне начавшихся в Швейцарии переговоров по Ирану заявил, что Соединенные Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль, передает журналист Fox News Трей Ингст по итогам интервью с американским лидером.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на технические переговоры с иранской стороной. До этого если Трамп уже заявлял, что если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои "услуги", а также для возмещения издержек.
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"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", - приводит Ингст цитату Трампа.
По информации Fox News, американский лидер также заявил, что в этом случае США якобы будут забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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