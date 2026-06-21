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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами - РИА Новости, 21.06.2026
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16:38 21.06.2026 (обновлено: 16:52 21.06.2026)
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если тот не прекратит создавать проблемы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если проиранские группировки в Ливане не прекратят «создавать проблемы».
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • В рамках меморандума стороны договорились о снятии морской блокады США и восстановлении судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также о переговорах по иранской ядерной программе и возможном снятии антииранских санкций.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы".
"Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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