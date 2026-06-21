Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если проиранские группировки в Ливане не прекратят «создавать проблемы».
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
- В рамках меморандума стороны договорились о снятии морской блокады США и восстановлении судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также о переговорах по иранской ядерной программе и возможном снятии антииранских санкций.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы".
"Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.