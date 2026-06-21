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Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2026
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04:13 21.06.2026
Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют, заявил Трамп

Трамп: Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют

© REUTERS / Anna MoneymakerДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Anna Moneymaker
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Недавно отреставрированный Зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил президент США Дональд Трамп.
Ранее американский лидер сообщил, что испортившие Зеркальный пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное преступление им будет грозить тюремный срок.
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"Сегодня мы встретились с подрядчиками. Вероятно, нам придется спустить и слить большую часть воды, чтобы провести необходимый ремонт, но мы сделаем все максимально быстро", – написал Трамп в Truth Social.
По словам Трампа, преступники прорезали 75-метровую борозду в фасаде бассейна. Помимо этого, они залили в воду агрессивные химикаты.
Американский лидер назвал случившееся оскорблением памяти президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.
В апреле Трамп объявлял, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, пришлось проводить дополнительные работы.
Зеркальный пруд – знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта". Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.
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