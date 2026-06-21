Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил Дональд Трамп.

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Недавно отреставрированный Зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что испортившие Зеркальный пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное преступление им будет грозить тюремный срок.

"Сегодня мы встретились с подрядчиками. Вероятно, нам придется спустить и слить большую часть воды, чтобы провести необходимый ремонт, но мы сделаем все максимально быстро", – написал Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, преступники прорезали 75-метровую борозду в фасаде бассейна. Помимо этого, они залили в воду агрессивные химикаты.

В апреле Трамп объявлял, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, пришлось проводить дополнительные работы.