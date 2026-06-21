Вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент добавил, что это серьезное преступление, связанное с уничтожением национальных памятников, и пригрозил всем причастным тюремными сроками.