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Вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2026
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00:51 21.06.2026
Вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы, заявил Трамп

Трамп: вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне, сообщил президент США Дональд Трамп.
  • Трамп назвал произошедшее серьезным преступлением, связанным с уничтожением национальных памятников.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Днем ранее Трамп сообщил, что вандалы попытались обезобразить Зеркальный пруд с применением химии, однако им удалось нанести ущерб лишь небольшому участку водоема.
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"Полиция парков США арестовала несколько человек за вандализм в отношении нашего великолепного Зеркального пруда", – написал Трамп в Truth Social.
Президент добавил, что это серьезное преступление, связанное с уничтожением национальных памятников, и пригрозил всем причастным тюремными сроками.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела.
Зеркальный пруд – знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта". Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.
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В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампДжордж ВашингтонАвраам Линкольн
 
 
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