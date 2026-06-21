В Тюмени выложили силуэт торпедного катера из более чем трех тысяч лампад

ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Участники патриотической акции "Огненные картины войны" в Тюмени выложили из более чем трех тысяч лампад силуэт торпедного катера "Комсомолец", акция проходит в преддверии Дня памяти и скорби, сообщает корреспондент РИА Новости.