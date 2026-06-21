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В Тюмени выложили силуэт торпедного катера из более чем трех тысяч лампад - РИА Новости, 21.06.2026
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23:24 21.06.2026 (обновлено: 23:27 21.06.2026)
В Тюмени выложили силуэт торпедного катера из более чем трех тысяч лампад

В Тюмени выложили силуэт катера "Комсомолец"" из более чем 3 тыс лампад

© РИА НовостиТорпедный катер выложили лампадами в Тюмени участники "Огненных картин войны"
Торпедный катер выложили лампадами в Тюмени участники Огненных картин войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Торпедный катер выложили лампадами в Тюмени участники "Огненных картин войны"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени прошла патриотическая акция «Огненные картины войны», в рамках которой из более чем трех тысяч лампад выложили силуэт торпедного катера «Комсомолец».
  • Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны и проводится в преддверии Дня памяти и скорби.
ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Участники патриотической акции "Огненные картины войны" в Тюмени выложили из более чем трех тысяч лампад силуэт торпедного катера "Комсомолец", акция проходит в преддверии Дня памяти и скорби, сообщает корреспондент РИА Новости.
В ночь на 22 июня на Исторической площади в Тюмени прошла патриотическая акция "Огненные картины войны", приуроченная к началу Великой Отечественной войны. Для создания надписи "Тюмень помнит!" и силуэта одного из 165 торпедных катеров - "Комсомольца", которые в годы войны выпустил Тюменский судостроительный завод, использовано более трех тысяч лампад.
"Огненные картины войны" - всероссийская акция, приуроченная к Дню памяти и скорби. Тюмень в ней участвует ежегодно.
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