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В городе Тара ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции - РИА Новости, 21.06.2026
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17:08 21.06.2026
В городе Тара ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции

В городе Тара ввели режим ЧС из-за поломки насосного оборудования

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка наливает питьевую воду
Девушка наливает питьевую воду - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка наливает питьевую воду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Тара Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за поломки насосного оборудования.
  • В городе нарушено водоснабжение, предстоит организовать подвоз воды населению, предприятиям ЖКХ и социальной сферы.
  • Прокуратура Омской области проводит проверку случившегося.
ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Тара Омской области в связи с поломкой насосного оборудования, сообщили в администрации Тарского района.
"Установить с 08.00 (04.00 Мск) 21 июня 2026 года для органов управления и сил Тарского муниципального района Омской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - сообщили в документе опубликованном на сайте администрации города.
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Как уточняется в постановлении, в городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых - дети. На данный момент там нарушено водоснабжение. Глава администрации города Тары должен будет подготовить график подвоза воды населению, а также организовать подвоз воды предприятиям ЖКХ и социальной сферы и другим значимым объектам.
Прокуратура Омской области проводит проверку случившегося.
Накануне министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщал, что старая водяная помпа на насосной станции Тара вышла из строя и не подлежит восстановлению. На подготовку нового насоса повышенной мощности уйдет около трех дней. Сейчас в городе устанавливают оборудование для почасовой подачи воды.
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ПроисшествияОмская областьТараТарский район
 
 
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