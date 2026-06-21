В городе Тара ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции

ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Тара Омской области в связи с поломкой насосного оборудования, сообщили в администрации Тарского района.

Накануне министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщал, что старая водяная помпа на насосной станции Тара вышла из строя и не подлежит восстановлению. На подготовку нового насоса повышенной мощности уйдет около трех дней. Сейчас в городе устанавливают оборудование для почасовой подачи воды.