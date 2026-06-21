Херсонская область осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно обесточена Херсонская область.
- Электроснабжение отсутствует в 14 муниципальных округах.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания "Херсонэнерго" в своем Telegram-канале.
«
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область", — говорится в публикации.
Как уточняется, полностью без света остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В августе прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
В Крымске упали обломки БПЛА
Вчера, 22:53