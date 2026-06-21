Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область осталась без света - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 21.06.2026 (обновлено: 07:38 21.06.2026)
Херсонская область осталась без света

Жители Херсонской области остались без света из-за нарушений в энергосистеме

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно обесточена Херсонская область.
  • Электроснабжение отсутствует в 14 муниципальных округах.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания "Херсонэнерго" в своем Telegram-канале.
«
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область", — говорится в публикации.
Как уточняется, полностью без света остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В августе прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Крымске упали обломки БПЛА
Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала