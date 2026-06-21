В Киеве и Одессе много людей, которые зажгут свечу памяти, заявила Яровая

Краткий пересказ от РИА ИИ В Елоховском соборе в 18-й раз зажгли "Свечу Памяти" накануне Дня памяти и скорби по инициативе партии "Единая Россия".

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Киеве и Одессе много людей, которые не предали память предков и зажгут свечу памяти.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Киеве и Одессе много людей, которые не предали память предков и зажгут свечу памяти, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель попечительского Совета акции Ирина Яровая.

В Елоховском соборе в 18-й раз зажгли "Свечу Памяти" накануне Дня памяти и скорби. Международная мемориальная акция инициирована партией " Единая Россия ". Она проводится в память о павших в Великой Отечественной войне.

Одесса, Керчь, "Мы зажигаем свечи по количеству всех бывших республик СССР , городов-Героев и Городов Воинской славы. В их числе Киев Севастополь . Мы всегда зажигали и будем зажигать эти свечи. И уверены, что и в Одессе, и в Киеве много людей, которые зажгут свечу памяти, которые не предали память предков и которые сегодня не приемлют и ненавидят нацизм в его уродливом проявлении", - сказала Яровая в ходе церемонии зажжения символической свечи памяти в Елоховском соборе.

Она отметила, что 18 лет назад была зажжена первая свеча памяти, которая объединила всех и стала общей традицией, а с каждым годом собирает все больше людей.

"Никогда наш народ не покорится ни фашизму, ни нацизму, ни любой агрессии. Мы никогда не были завоевателями, но мы никогда не отдадим родную землю. И сегодня очень важно, что Международная свеча памяти соединяет 75 стран", - добавила вице-спикер.

Яровая напомнила, что ежегодно Россия инициирует в ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма: 119 стран поддерживают РФ - это 6,5 миллиарда живущих на планете Земля , что говорит о том, что российские солдаты и офицеры и сегодня, защищая мир от укронацизма, имеют огромную поддержку.

"Но это означает и другое, что как тогда самый великий подвиг в истории человечества совершил советский народ, так и сегодня наш народ объединен общим духом и непреклонением перед любым современным нацизмом", - подчеркнула она.

По словам политика, подлые и жестокие удары по современной России, по гуманитарным объектам, по жилым домам, по детям подтверждают, что нацисты учатся по одним учебникам, но это не отменяет того, что у нацизма нет будущего.

"Поэтому для нас всех свеча памяти - это символ веры, правды и справедливости. Благодарность и вечная память всем тем, кто подарил нам жизнь", - подытожила Яровая.