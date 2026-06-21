Назван самый бюджетный летний суп

Краткий пересказ от РИА ИИ Свекольник стал самым бюджетным супом лета 2026 года: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей.

Окрошка заняла второе место по доступности: одна порция с квасом обойдется минимум в 49,5 рубля, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля.

Гаспачо оказался самым затратным вариантом: цена одной порции составляет 55,75 рубля, а для семьи из четырех человек — 223 рубля.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самый бюджетный суп этого лета — свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Ашана".

"Компания "Ашан Ритейл Россия" провела расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек - в 108 рублей", — говорится в сообщении.

Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи — 200 грамм обойдутся в 38 рублей.

На втором месте по стоимости расположилась классическая русская окрошка. Одна порция окрошки обойдется минимум в 49,5 рубля — это вариант с квасом. Если же заправлять суп кефиром и минеральной водой, цена составит 51,5 рубля. На семью из четырех человек — 198 рублей и 206 рублей соответственно. Самый дорогой ингридиент — вареная колбаса (40 рублей за 120 грамм).

Самым затратным вариантом оказался гаспачо — традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55,75 рубля, а для семьи из четырех человек — 223 рубля. Здесь основную часть стоимости занимают помидоры — 600 грамм обойдутся покупателям " Ашана " в 114 рублей.