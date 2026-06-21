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В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома - РИА Новости, 21.06.2026
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15:19 21.06.2026 (обновлено: 15:32 21.06.2026)
В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома

В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома, двое пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу из окна дома, пострадали два человека.
  • Стрелявший задержан полицией при силовой поддержке Росгвардии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мужчина в субботу открыл стрельбу из окна дома в Петрозаводске, пострадали, по предварительной информации, два человека, стрелявший задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД РФ.
"Двадцатого июня в 23.12 (совпадает с мск - ред.) в полицию Карелии поступило сообщение о стрельбе из окна дома в Петрозаводске. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и задержали стрелка при силовой поддержке Росгвардии", - говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.
Задержанный передан в следственные органы.
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