В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мужчина в субботу открыл стрельбу из окна дома в Петрозаводске, пострадали, по предварительной информации, два человека, стрелявший задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД РФ.