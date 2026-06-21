В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу из окна дома, пострадали два человека.
- Стрелявший задержан полицией при силовой поддержке Росгвардии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мужчина в субботу открыл стрельбу из окна дома в Петрозаводске, пострадали, по предварительной информации, два человека, стрелявший задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД РФ.
"Двадцатого июня в 23.12 (совпадает с мск - ред.) в полицию Карелии поступило сообщение о стрельбе из окна дома в Петрозаводске. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и задержали стрелка при силовой поддержке Росгвардии", - говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.
Задержанный передан в следственные органы.