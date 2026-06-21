Во Владивостоке ищут стрелявшего по автомобилю из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Владивостока проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по автомобилю.
- Личность и местонахождение участника инцидента устанавливаются.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по автомобилю во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Первомайском районе во Владивостоке неизвестный стрелял по автомобилю из пневматики.
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"Выявлена публикация о том, что... гражданин произвел выстрелы по автомобилю из предмета, конструктивно схожего с пневматическим оружием. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Личность и местонахождение участника инцидента устанавливаются, добавили в УМВД.
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1 декабря 2025, 13:23