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Во Владивостоке ищут стрелявшего по автомобилю из пневматики - РИА Новости, 21.06.2026
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14:35 21.06.2026
Во Владивостоке ищут стрелявшего по автомобилю из пневматики

Полиция проверяет данные о стрельбе из пневматики по автомобилю во Владивостоке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Владивостока проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по автомобилю.
  • Личность и местонахождение участника инцидента устанавливаются.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по автомобилю во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Первомайском районе во Владивостоке неизвестный стрелял по автомобилю из пневматики.
«

"Выявлена публикация о том, что... гражданин произвел выстрелы по автомобилю из предмета, конструктивно схожего с пневматическим оружием. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.

Личность и местонахождение участника инцидента устанавливаются, добавили в УМВД.
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