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Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Рузибой Сатторов - РИА Новости, 21.06.2026
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18:59 21.06.2026 (обновлено: 19:03 21.06.2026)
Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Рузибой Сатторов

Старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Рузибой Сатторов умер в возрасте 116 лет

© Фото : Министерство обороны Республики УзбекистанВетеран Великой Отечественной войны Рузибой Сатторов
Ветеран Великой Отечественной войны Рузибой Сатторов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Министерство обороны Республики Узбекистан
Ветеран Великой Отечественной войны Рузибой Сатторов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Сатторов скончался в возрасте 116 лет.
  • Ветеран участвовал в Сталинградской битве и служил стрелком на фронте.
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Статоров скончался в возрасте 116 лет в воскресенье у себя на родине в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"Проживавший в Камашинском районе Кашкадарьинской области 116-летний старейший ветеран Второй мировой войны в республике Рузибой Сатторов ушел из жизни сегодня, 21 июня", - сказал представитель администрации.
По его данным, на фронте он служил стрелком и участвовал в Сталинградской битве.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участника войны и более 3 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
 
УзбекистанКашкадарьинская область
 
 
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