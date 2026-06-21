Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Рузибой Сатторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Сатторов скончался в возрасте 116 лет.
- Ветеран участвовал в Сталинградской битве и служил стрелком на фронте.
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Статоров скончался в возрасте 116 лет в воскресенье у себя на родине в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"Проживавший в Камашинском районе Кашкадарьинской области 116-летний старейший ветеран Второй мировой войны в республике Рузибой Сатторов ушел из жизни сегодня, 21 июня", - сказал представитель администрации.
По его данным, на фронте он служил стрелком и участвовал в Сталинградской битве.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участника войны и более 3 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.