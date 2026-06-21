Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Рузибой Сатторов

ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Статоров скончался в возрасте 116 лет в воскресенье у себя на родине в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщили РИА Новости в администрации региона.