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Джабаров назвал Стармера разрушителем всего, что можно - РИА Новости, 21.06.2026
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21:58 21.06.2026
Джабаров назвал Стармера разрушителем всего, что можно

Джабаров: Стармер не сделал позитивных шагов ни для своей страны, ни для Европы

© AP Photo / Peter NichollsКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Peter Nicholls
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Владимир Джабаров заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не показал позитивных шагов ни для своей страны, ни для европейской безопасности.
  • Джабаров предположил, что Стармер покинет пост премьера до начала осени, отметив, что есть кандидат на его место — мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на своем посту не показал никаких позитивных шагов ни для своей страны, ни для европейской безопасности, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров.
"Стармер — разрушитель всего, что можно. Более того, опыт его пребывания на посту премьера никаких позитивных шагов ни для своей страны, ни для европейской безопасности не показал. Он только стравливает страны. Натравливает Украину. Мешает любым переговорным процессам", - заявил Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
Кроме того, сенатор отметил, что Стармер заявлял, что он никуда не уйдет, однако, как считает Джабаров, было видно, что это игра. Сенатор предположил, что премьер-министр Великобритании до начала осени покинет пост премьера, подчеркнув, что есть кандидат — мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм.
В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.
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