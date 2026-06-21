МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на своем посту не показал никаких позитивных шагов ни для своей страны, ни для европейской безопасности, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров.

В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.