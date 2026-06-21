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Трамп считает, что Стармер уйдет в отставку - РИА Новости, 21.06.2026
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17:13 21.06.2026 (обновлено: 17:25 21.06.2026)
Трамп считает, что Стармер уйдет в отставку

Трамп считает, что британский премьер Стармер уйдет в отставку на фоне провалов

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает, что Кир Стармер уйдет в отставку из-за провалов в миграционной и энергетической политике.
  • Британские СМИ сообщили о возможных планах Кира Стармера подать в отставку, однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти сообщения.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что премьер Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики.
«
"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он крупно провалился по двум очень важным вопросам: иммиграция и энергетика", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
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