Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку, пишут СМИ

Отмечается, что она заявила об этом в частном разговоре в эти выходные.

Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.