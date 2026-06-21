Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.
- Заявление было сделано в частном порядке в эти выходные.
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Иветт Купер заявила Киру Стармеру, что он должен уйти в отставку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она заявила об этом в частном разговоре в эти выходные.
Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.