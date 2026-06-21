В Стамбуле привлекли БПЛА для наблюдения за таксистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центральных районах Стамбула БПЛА начали участвовать в отслеживании нарушений в работе таксистов.
СТАМБУЛ, 21 июн - РИА Новости, Заман Рамазанов. БПЛА теперь участвуют в отслеживании нарушений в работе стамбульских таксистов в центральных районах города, сообщил РИА Новости член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.
Очередной громкий скандал с участием стамбульского таксиста развернулся в начале июня – водитель обманул иностранного блогера и снял с его карты 20-кратную стоимость поездки, более 160 долларов. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, он арестован.
"В районах Стамбула, где фиксируется наибольшее число жалоб на таксистов, в проверках начали участвовать БПЛА. Мы регулярно проводим такие внезапные проверки, а теперь используем и БПЛА, чтобы эффективнее отследить по номерам автомобили, которые ранее были замечены в нарушениях", - рассказал Петек.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек.
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