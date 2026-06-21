В Стамбуле привлекли БПЛА для наблюдения за таксистами

СТАМБУЛ, 21 июн - РИА Новости, Заман Рамазанов. БПЛА теперь участвуют в отслеживании нарушений в работе стамбульских таксистов в центральных районах города, сообщил РИА Новости член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

Очередной громкий скандал с участием стамбульского таксиста развернулся в начале июня – водитель обманул иностранного блогера и снял с его карты 20-кратную стоимость поездки, более 160 долларов. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, он арестован.