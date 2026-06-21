Глава иранской делегации призвал США к осторожности в своих высказываниях

ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты должны быть аккуратны в своих высказываниях, и предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ.