Глава иранской делегации призвал США к осторожности в своих высказываниях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ на высказывания США.
- Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа.
- Переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара — начались в швейцарском Бюргенштоке.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты должны быть аккуратны в своих высказываниях, и предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ.
Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной команде сообщило, что делегация Ирана покинуло место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа. Член иранской переговорной команды Хосейн Корбанзаде подчеркнул, что переговоры с США не продолжатся, пока не прекратятся военные действия в Ливане.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.