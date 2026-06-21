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В Иран прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз - РИА Новости, 21.06.2026
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12:51 21.06.2026 (обновлено: 15:11 21.06.2026)
В Иран прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз

Первый после снятия блокады США контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иран прибыл первый после снятия морской блокады контейнеровоз.
  • Об открытии портов исламской республики Вашингтон объявил в начале недели.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. В Иран прибыл первый после снятия американской блокады контейнеровоз, передает гостелерадиокомпания IRIB.
«

"Контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи", — говорится в материале.

Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Вэнс рассказал, что США и Иран обсудят на переговорах
Вчера, 00:18
В ночь на четверг Тегеран и Вашингтон дистанционно подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Он также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В начале недели президент США Дональд Трамп объявил об открытии доступа к портам исламской республики. При этом, как сообщило CENTCOM, американские корабли останутся в регионе для контроля за соблюдением соглашения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
США отказывают Израилю: после победы Ирана Тель-Авив останется один
20 июня, 08:00
Накануне военное командование Ирана заявило о закрытии Ормузского пролива, обвинив Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение сделки окажется под угрозой.
Сегодня стороны должны провести технические переговоры, на которых обсудят финальный вариант документа.
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Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке
20 июня, 20:47
 
В миреСШАИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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