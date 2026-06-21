В Иран прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иран прибыл первый после снятия морской блокады контейнеровоз.
- Об открытии портов исламской республики Вашингтон объявил в начале недели.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. В Иран прибыл первый после снятия американской блокады контейнеровоз, передает гостелерадиокомпания IRIB.
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"Контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи", — говорится в материале.
В ночь на четверг Тегеран и Вашингтон дистанционно подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Он также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В начале недели президент США Дональд Трамп объявил об открытии доступа к портам исламской республики. При этом, как сообщило CENTCOM, американские корабли останутся в регионе для контроля за соблюдением соглашения.
Накануне военное командование Ирана заявило о закрытии Ормузского пролива, обвинив Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение сделки окажется под угрозой.
Сегодня стороны должны провести технические переговоры, на которых обсудят финальный вариант документа.