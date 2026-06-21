СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская делегация рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля.
- Переговоры с участием делегаций Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара ожидаются в швейцарском Бюргенштоке.
- Вашингтон готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля", – говорится в сообщении портала.
По информации Axios, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.
С конца февраля в ходе военной операции Израиль и США нанесли удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.