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СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты - РИА Новости, 21.06.2026
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03:24 21.06.2026
СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Axios: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская делегация рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля.
  • Переговоры с участием делегаций Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара ожидаются в швейцарском Бюргенштоке.
  • Вашингтон готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Делегации Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара примут участие в переговорах, которые, как ожидается, начнутся в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье.
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"США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля", – говорится в сообщении портала.
По информации Axios, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.
С конца февраля в ходе военной операции Израиль и США нанесли удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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