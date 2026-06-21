Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской «Южной» группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ.

Штурмовики 25-й армии российских Вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, овладев 12 опорными пунктами и очистив от ВСУ 53 здания.

Силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника и восемь управляемых авиабомб, а силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Помимо этого, штурмовики 25-й армии российских Вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана ДНР . Кроме того, российские военнослужащие за прошедшие сутки овладели 12 опорными пунктами и очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане.

Также силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника, восемь управляемых авиабомб, также силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Более того, за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки, используемым ВСУ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированных машин ВСУ.

День медицинского работника

России 21 июня отмечается День медицинского работника.

Президент России Владимир Путин в день медицинского работника поздравил российских медиков с профессиональным праздником, выразив особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО.

Врачи Росгвардии проводят прием в стационарах и выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи мирному населению в зоне СВО, а маломобильным пациентам и проживающим вдали от медпунктов помогают на дому, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что профессиональный праздник на передовой в зоне проведения специальной военной операции встречают военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы Росгвардии - с первого дня СВО они выполняют воинский и врачебный долг, ежедневно спасая жизни сослуживцев и мирных граждан.

Фельдшер 11-го армейского корпуса "Севера" с позывным Бабай из группировки "Север" в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца после артобстрела.

По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев в его практике стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте.

Бабай рассказал РИА Новости, как во время эвакуации раненого их автомобиль преследовал украинский FPV-дрон, но машина успела уйти под антидроновые сети "дороги жизни". Бабай отметил, что самая большая ценность его работы — время. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, и любая задержка может стоить человеку жизни. Медик признается, что считает свою работу долгом перед Родиной и будет оставаться на фронте до победы.

Зампред Совбеза РФ, председатель партии " Единая Россия Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, выразив особые слова признательности медикам, которые работают в зоне СВО.

Успехи на СВО

Штурмовики 25-й армии российских Вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса "Южной" группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку , сообщили в МО РФ.

Минобороны России опубликовало кадры поражения энергетических объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА "Гербера".

Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются, рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным Каток.

Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области , сообщили в российском военном ведомстве.

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в Харьковской области ликвидировали более 50 целей, включая полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехватили грузы тяжелых дронов "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Операторы беспилотных систем совместно с расчетами 17-й артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки уничтожили два пункта управления БПЛА противника на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Бойцы спецназа "Ахмат" ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенный пункт, и уничтожая технику ВСУ и группы личного состава, рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным Скит. Операторы БПЛА ведут разведку, выявляют скрытые ячейки противника, который в населенном пункте маскируется под гражданских. С помощью дронов отечественной разработки ("Молния", ВТ-40 и КВО – комплекс воздушного наблюдения) уничтожаются личный состав противника, техника и подвозы.

Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Чек.

У Киева дела плохи

Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал РИА Новости, что расплакался, когда российские бойцы накормили его хлебом.

По его словам, после того как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

Ситуация с голодом среди украинских военных на передовых позициях неоднократно попадала в публичное поле: жалобы солдат ВСУ фиксировались в радиоперехватах, на проблему обращали внимание пленные. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признавала, что голод на позициях является "системной проблемой, а не частным случаем".

Поступления оружия для ВСУ

Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров . На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию, Озеров отметил, что посольство, как официальное представительство, не занимается такими вопросами, но следит за информацией в официальной прессе, в которую "прорывается, что есть поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается".

Зверства ВСУ

Паром "Панагия" атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе, предварительно, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края

Сергей Аксенов. Четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма

ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки, в результате пострадали шесть человек, сбиты 127 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев

Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма, сообщили в Минздраве РФ.

Пятьдесят шесть ударных беспилотников ВСУ нейтрализовано в Херсонской области минувшей ночью, сообщил губернатор Владимир Сальдо . Он добавил, что два человека погибли, девять получили ранения.