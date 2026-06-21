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Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 21.06.2026
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14:50 21.06.2026
Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

МО: расчеты бомб ФАБ-500 и ракет Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 с УМПК и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенных пунктов Харьковской области были обнаружены пункты управления БПЛА украинских подразделений.
«

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКСРоссии с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что пункты управления БПЛА ВСУ были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
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