Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

«

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКСРоссии с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39", - говорится в сообщении.