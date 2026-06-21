Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
- Авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 с УМПК и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенных пунктов Харьковской области были обнаружены пункты управления БПЛА украинских подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18