ВС России уничтожили пункты управления БПЛА под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении.
- Дроны Южной группировки также нанесли удары по автотехнике.
ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. ВС России поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"В ходе ведения разведывательных действий операторы обнаружили пункт, <...> откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов. <...> В результате двух точных попаданий пункт управления был уничтожен вместе с живой силой", — сказали в ведомстве.
Война за города. Что началось в зоне СВО
Вчера, 08:00
Как отмечается, после ударов противник не сможет проводить разведку в небе над этим участком фронта.
Также операторы нашли второе место запуска дронов. Его поразили точечным огнем расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Кроме того, бойцы уничтожили две единицы автотехники.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
"Им осталось недолго". Что творится в Константиновке
17 июня, 08:00