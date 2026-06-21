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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА под Константиновкой - РИА Новости, 21.06.2026
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08:01 21.06.2026 (обновлено: 09:46 21.06.2026)
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА под Константиновкой

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении.
  • Дроны Южной группировки также нанесли удары по автотехнике.
ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. ВС России поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"В ходе ведения разведывательных действий операторы обнаружили пункт, <...> откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов. <...> В результате двух точных попаданий пункт управления был уничтожен вместе с живой силой", — сказали в ведомстве.
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Как отмечается, после ударов противник не сможет проводить разведку в небе над этим участком фронта.
Также операторы нашли второе место запуска дронов. Его поразили точечным огнем расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Кроме того, бойцы уничтожили две единицы автотехники.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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