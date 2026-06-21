Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в Харьковской области ликвидировали более 50 целей.

Были уничтожены полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехвачены грузы тяжелых дронов «Баба Яга».

Воздушная разведка полностью контролирует маршруты снабжения, уничтожая автотранспорт и роботизированные тележки противника.

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в Харьковской области ликвидировали более 50 целей, включая полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехватили грузы тяжелых дронов "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

По его словам, воздушная разведка полностью контролирует маршруты снабжения, уничтожая автотранспорт и роботизированные тележки противника сразу после обнаружения. Офицер отметил, что российские расчеты используют специальные системы-отсекатели для уничтожения грузов, которые гексакоптеры типа "Баба Яга" пытаются сбросить своим подразделениям на линии фронта.