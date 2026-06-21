Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в Харьковской области ликвидировали более 50 целей.
- Были уничтожены полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехвачены грузы тяжелых дронов «Баба Яга».
- Воздушная разведка полностью контролирует маршруты снабжения, уничтожая автотранспорт и роботизированные тележки противника.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в Харьковской области ликвидировали более 50 целей, включая полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехватили грузы тяжелых дронов "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
По его словам, воздушная разведка полностью контролирует маршруты снабжения, уничтожая автотранспорт и роботизированные тележки противника сразу после обнаружения. Офицер отметил, что российские расчеты используют специальные системы-отсекатели для уничтожения грузов, которые гексакоптеры типа "Баба Яга" пытаются сбросить своим подразделениям на линии фронта.
По словам собеседника агентства, ежедневная ликвидация десятков логистических объектов лишает солдат ВСУ необходимого обеспечения. Карта подчеркнул, что уничтожение системы снабжения существенно подрывает возможности противника обороняться.