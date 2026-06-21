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Спецназ "Ахмат" ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 21.06.2026
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Спецназ "Ахмат" ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области

РИА Новости: спецназ "Ахмат" ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы спецназа "Ахмат" ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, которые освобождают населенный пункт.
  • Операторы БПЛА выявляют скрытые ячейки противника, который маскируется под гражданских, и уничтожают личный состав ВСУ, технику и подвозы.
БЕЛГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенный пункт, и уничтожая технику ВСУ и группы личного состава, рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным Скит.
"Работаем все как семья, на данный момент на Харьковском направлении. Освобождаем территорию населенного пункта Казачья Лопань. Ведем содействие другим подразделениям", – сказал Скит.
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Операторы БПЛА ведут разведку, выявляют скрытые ячейки противника, который в населенном пункте маскируется под гражданских. С помощью дронов отечественной разработки ("Молния", ВТ-40 и КВО – комплекс воздушного наблюдения) уничтожаются личный состав противника, техника и подвозы.
"Производим разведку, выявляем скрытые ячейки противника, так как в населенном пункте есть гражданские. Силы ВСУ маскируются под них, мы выявляем их и уничтожаем", – рассказал замкомроты.
Он отметил, что противник регулярно теряет живую силу, и это результат работы российских подразделений. За последнее время удалось поразить танки Т-72, Т-64, БРМ-1.
"Также работаем по беспилотной авиации противника перехватчиками", – добавил Скит.
Казачья Лопань - поселок городского типа в Харьковской области, который является одним из ключевых логистических центров ВСУ на данном участке фронта. Российские войска ведут активные бои за его освобождение, что открывает возможность для дальнейшего продвижения в сторону Харькова.
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