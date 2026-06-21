Спецназ "Ахмат" ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы спецназа "Ахмат" ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, которые освобождают населенный пункт.

Операторы БПЛА выявляют скрытые ячейки противника, который маскируется под гражданских, и уничтожают личный состав ВСУ, технику и подвозы.

БЕЛГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенный пункт, и уничтожая технику ВСУ и группы личного состава, рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным Скит.

"Работаем все как семья, на данный момент на Харьковском направлении. Освобождаем территорию населенного пункта Казачья Лопань. Ведем содействие другим подразделениям", – сказал Скит.

Операторы БПЛА ведут разведку, выявляют скрытые ячейки противника, который в населенном пункте маскируется под гражданских. С помощью дронов отечественной разработки ("Молния", ВТ-40 и КВО – комплекс воздушного наблюдения) уничтожаются личный состав противника, техника и подвозы.

"Производим разведку, выявляем скрытые ячейки противника, так как в населенном пункте есть гражданские. Силы ВСУ маскируются под них, мы выявляем их и уничтожаем", – рассказал замкомроты.

Он отметил, что противник регулярно теряет живую силу, и это результат работы российских подразделений. За последнее время удалось поразить танки Т-72, Т-64, БРМ-1.

"Также работаем по беспилотной авиации противника перехватчиками", – добавил Скит.