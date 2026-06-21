БПЛА "Юга" сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку.

Расчеты БПЛА продолжают контролировать основные маршруты снабжения противника, выявляя попытки переброски личного состава и материальных средств в район Константиновки.

Постоянное воздушное наблюдение позволяет своевременно обнаруживать перемещения противника и наносить по ним удары, лишая его возможности усиливать свои подразделения.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса "Южной" группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают контролировать основные маршруты снабжения противника, выявляя попытки переброски личного состава и материальных средств в район Константиновки", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России , постоянное воздушное наблюдение позволяет своевременно обнаруживать перемещения противника и наносить по ним удары.

"В ходе разведки операторы беспилотных систем выявили автомобиль ВСУ , который двигался по направлению Константиновки", - говорится из сообщения.

Операторы ударных дронов оперативно подняли БПЛА в воздух и нанесли удар по машине.

"Системная работа операторов БПЛА позволяет держать под постоянным контролем логистику противника, лишая его возможности своевременно усиливать свои подразделения", - следует из сообщения.