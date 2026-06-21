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БПЛА "Юга" сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку - РИА Новости, 21.06.2026
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БПЛА "Юга" сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку

Операторы БПЛА "Юга" не дали ВСУ доставить подкрепление в Константиновку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку.
  • Расчеты БПЛА продолжают контролировать основные маршруты снабжения противника, выявляя попытки переброски личного состава и материальных средств в район Константиновки.
  • Постоянное воздушное наблюдение позволяет своевременно обнаруживать перемещения противника и наносить по ним удары, лишая его возможности усиливать свои подразделения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса "Южной" группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают контролировать основные маршруты снабжения противника, выявляя попытки переброски личного состава и материальных средств в район Константиновки", - говорится в сообщении.
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По данным Минобороны России, постоянное воздушное наблюдение позволяет своевременно обнаруживать перемещения противника и наносить по ним удары.
"В ходе разведки операторы беспилотных систем выявили автомобиль ВСУ, который двигался по направлению Константиновки", - говорится из сообщения.
Операторы ударных дронов оперативно подняли БПЛА в воздух и нанесли удар по машине.
"Системная работа операторов БПЛА позволяет держать под постоянным контролем логистику противника, лишая его возможности своевременно усиливать свои подразделения", - следует из сообщения.
Срыв доставки подкреплений снижает устойчивость обороны ВСУ и способствует дальнейшему продвижению подразделений 3-го армейского корпуса на константиновском направлении.
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