Военный фельдшер рассказал, как спасал бойца с пневмотораксом под обстрелом

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный фельдшер с позывным Бабай из группировки «Север» провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца.

Боец получил сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого.

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Военный фельдшер с позывным Бабай из группировки "Север" в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца после артобстрела.

По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев в его практике стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте.

"Был прилет, и парня очень сильно зацепило. У него пневмоторакс. Пришлось выпускать воздух с легких, оказывать первую медицинскую. А также у него были множественные осколочные ранения", - рассказал Бабай.