Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный фельдшер с позывным Бабай из группировки «Север» провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца.
- Боец получил сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Военный фельдшер с позывным Бабай из группировки "Север" в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца после артобстрела.
По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев в его практике стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте.
"Был прилет, и парня очень сильно зацепило. У него пневмоторакс. Пришлось выпускать воздух с легких, оказывать первую медицинскую. А также у него были множественные осколочные ранения", - рассказал Бабай.
Отмечается, что фельдшер 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" за время выполнения специальных задач спас не один десяток жизней. До мобилизации он работал на скорой помощи, а сейчас оказывает первую помощь и вывозит раненых с линии боевого соприкосновения.