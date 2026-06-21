Морпех рассказал о снабжении подразделений на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев.

Российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке и корректируют маршруты снабжения с учетом оперативной обстановки и погодных условий.

Для защиты личного состава и техники используются дополнительные средства противодействия беспилотникам.

ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются, рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным Каток.

По словам заместителя командира батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты, противник уделяет особое внимание атакам на маршруты подвоза, однако российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке.

"Противник ведет активную работу, пытается нарушить нашу логистику, но мы подстраиваемся под ситуацию, выбираем запасные маршруты движения и анализируем действия противника. Наша работа не прекращается, личный состав обеспечивается всем необходимым имуществом", – рассказал офицер.

Он отметил, что маршруты снабжения постоянно корректируются с учетом оперативной обстановки и погодных условий.

"Работаем по обстановке, стараемся учитывать погодные условия, выбираем запасные пути подвоза. Соответственно, продолжаем обеспечение подразделений всем необходимым", – пояснил Каток.

Для защиты личного состава и техники используются дополнительные средства противодействия беспилотникам.

"Машины оборудуются системами радиоэлектронного подавления. Также техника оснащается так называемыми "мангалами" для повышения безопасности водителей и экипажей", – сообщил военнослужащий.

По его словам, даже активное применение противником беспилотников самолетного типа большой дальности не позволяет нарушить работу подразделений материально-технического обеспечения.

"Несмотря на активную работу противника с использованием дронов самолетного типа дальнего действия, мы непрерывно выполняем задачи по обеспечению наших подразделений", – подчеркнул заместитель командира батальона.