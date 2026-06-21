Рейтинг@Mail.ru
Морпех рассказал о снабжении подразделений на передовой - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 21.06.2026
Морпех рассказал о снабжении подразделений на передовой

РИА Новости: ВС РФ пресекают попытки ВСУ нарушить снабжение подразделений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев.
  • Российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке и корректируют маршруты снабжения с учетом оперативной обстановки и погодных условий.
  • Для защиты личного состава и техники используются дополнительные средства противодействия беспилотникам.
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются, рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным Каток.
По словам заместителя командира батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты, противник уделяет особое внимание атакам на маршруты подвоза, однако российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Морпехи "Центра" рассказали подробности освобождения Нового Донбасса
19 июня, 05:02
"Противник ведет активную работу, пытается нарушить нашу логистику, но мы подстраиваемся под ситуацию, выбираем запасные маршруты движения и анализируем действия противника. Наша работа не прекращается, личный состав обеспечивается всем необходимым имуществом", – рассказал офицер.
Он отметил, что маршруты снабжения постоянно корректируются с учетом оперативной обстановки и погодных условий.
"Работаем по обстановке, стараемся учитывать погодные условия, выбираем запасные пути подвоза. Соответственно, продолжаем обеспечение подразделений всем необходимым", – пояснил Каток.
Для защиты личного состава и техники используются дополнительные средства противодействия беспилотникам.
"Машины оборудуются системами радиоэлектронного подавления. Также техника оснащается так называемыми "мангалами" для повышения безопасности водителей и экипажей", – сообщил военнослужащий.
По его словам, даже активное применение противником беспилотников самолетного типа большой дальности не позволяет нарушить работу подразделений материально-технического обеспечения.
"Несмотря на активную работу противника с использованием дронов самолетного типа дальнего действия, мы непрерывно выполняем задачи по обеспечению наших подразделений", – подчеркнул заместитель командира батальона.
Он добавил, что своевременное снабжение передовых подразделений остается одним из ключевых факторов успешного выполнения боевых задач.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Раненый морпех убежал от двух дронов "Баба-Яга" в Запорожской области
19 июня, 04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала