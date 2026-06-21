Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал Роберта Фицо не подавать руки Зеленскому из-за восхваления фашизма на Украине.
- Он также заявил, что Польша может гордиться президентом Каролем Навроцким, который лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию главарей УПА*.
БРАТИСЛАВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал словацкого премьер-министра Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому из-за восхваления фашизма на Украине.
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"Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг", - сказал Данко в эфире телеканала STVR в воскресенье.
Он заявил, что Польша может гордиться таким сильным президентом, как Кароль Навроцкий, который лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию главарей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России