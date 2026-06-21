Эксперт назвала правильный вариант написания слова "тоннель"

Краткий пересказ от РИА ИИ Слова «тоннель» и «туннель» являются равноправными орфографическими вариантами, оба написания допустимы.

Существуют пары однокоренных слов с такими же орфографическими вариантами, например: «тоннельный» и «туннельный», «тоннелестроитель» и «туннелестроитель».

В некоторых терминах предпочтение отдается одному из вариантов написания, например, метод построения компьютерных сетей называется «туннелированием».

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова "тоннель" и "туннель" являются равноправными орфографическими вариантами, то есть оба написания фиксируются словарями и допустимы, сообщила РИА Новости лингвист-аналитик портала "Грамота.ру" Мария Зырянова.

"Тоннель" и "туннель" - равноправные орфографические варианты одного и того же слова. Оба варианта существуют еще с середины XIX века, и уже тогда различное написание фиксировалось словарями", - сказала Зырянова, отметив, что наличие вариантов связано с историей слова: оно восходит к английскому "tunnel", а то, в свою очередь, - к французскому "tonnelle".

Лингвист добавила, что на орфографическом ресурсе "Академос" можно найти и другие пары: "тоннельный" и "туннельный", "тоннелестроитель" и "туннелестроитель", "тоннелеобразный" и "туннелеобразный".

По словам Зыряновой, когда корень "туннель"/"тоннель" используется в составе терминов, предпочтение иногда отдается одному из вариантов. Например, метод построения компьютерных сетей называется "туннелированием", а вариант "тоннелирование" словарями не зафиксирован. Более того, "туннельное зрение" и "запястный туннельный синдром" в медицинских статьях не называют "тоннельными".