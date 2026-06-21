Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала правильный вариант написания слова "тоннель" - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 21.06.2026 (обновлено: 06:57 21.06.2026)
Эксперт назвала правильный вариант написания слова "тоннель"

Зырянова: варианты написания слов "тоннель" и "туннель" равнозначны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова «тоннель» и «туннель» являются равноправными орфографическими вариантами, оба написания допустимы.
  • Существуют пары однокоренных слов с такими же орфографическими вариантами, например: «тоннельный» и «туннельный», «тоннелестроитель» и «туннелестроитель».
  • В некоторых терминах предпочтение отдается одному из вариантов написания, например, метод построения компьютерных сетей называется «туннелированием».
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова "тоннель" и "туннель" являются равноправными орфографическими вариантами, то есть оба написания фиксируются словарями и допустимы, сообщила РИА Новости лингвист-аналитик портала "Грамота.ру" Мария Зырянова.
"Тоннель" и "туннель" - равноправные орфографические варианты одного и того же слова. Оба варианта существуют еще с середины XIX века, и уже тогда различное написание фиксировалось словарями", - сказала Зырянова, отметив, что наличие вариантов связано с историей слова: оно восходит к английскому "tunnel", а то, в свою очередь, - к французскому "tonnelle".
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Слово "преддверие" вызвало затруднения у участников ЕГЭ по русскому языку
17 июня, 16:29
Лингвист добавила, что на орфографическом ресурсе "Академос" можно найти и другие пары: "тоннельный" и "туннельный", "тоннелестроитель" и "туннелестроитель", "тоннелеобразный" и "туннелеобразный".
По словам Зыряновой, когда корень "туннель"/"тоннель" используется в составе терминов, предпочтение иногда отдается одному из вариантов. Например, метод построения компьютерных сетей называется "туннелированием", а вариант "тоннелирование" словарями не зафиксирован. Более того, "туннельное зрение" и "запястный туннельный синдром" в медицинских статьях не называют "тоннельными".
"Если же традиции использовать определенный орфографический вариант нет, можно выбрать любой и придерживаться его во всем тексте или во всех документах. Например, на картах Москвы используется вариант "тоннель", - заключила Зырянова.
Словарь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ударение в слове "куркума" изменилось, сообщили в Институте Виноградова
6 июня, 06:10
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала