Рейтинг@Mail.ru
Симоньян предложила помощь семье девочки, погибшей при ударе ВСУ - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 21.06.2026
Симоньян предложила помощь семье девочки, погибшей при ударе ВСУ

Симоньян предложила помощь семье погибшей при ударе ВСУ в Раменском девочки

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоньян предложила помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при атаке украинских беспилотников в Раменском.
  • 18 июня атака на Московский регион стала самой массированной за два года, в результате которой в области повреждения получили 18 многоквартирных домов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семье восьмилетней девочки, погибшей в результате удара ВСУ по Подмосковью.
Девочка в Раменском погибла при атаке украинских беспилотников 18 июня. В момент происшествия ребенок был дома вместе с бабушкой, та не пострадала.
"Если нужна помощь семье, свяжитесь в моих соцсетях, напишите. Мы с Тиграном поможем обязательно", - передает слова Симоньян ИС "Вести".
Атака на Московский регион 18 июня стала самой массированной за два года. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области повреждения получили 18 многоквартирных домов.
Сгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в ДНР
3 июня, 18:00
 
Московская область (Подмосковье)РаменскоеМаргарита СимоньянАндрей ВоробьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала